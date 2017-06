Schramberg Kirchenchor bereitet Patrozinium vor

Schramberg-Tennenbronn. Der katholische Kirchenchor Tennenbronn steckt mitten in den Proben für das Patrozinium am Sonntag, 25. Juni. Die Sätze "Kyrie", "Sanctus", "Benedictus" und "Agnus Dei" aus der Mozartmesse B-Dur, auch "Loretomesse" genannt, werden aufgeführt. Beim "Gloria" von Antonio Vivaldi handelt es sich um ein umfangreiches Werk, das aus insgesamt zwölf in sich abgeschlossenen Sätzen besteht. Hieraus werden mehrere Teile zum Vortrag kommen. Zusammen mit dem Kirchenchor aus Lauterbach wird der Chor mit den Solisten Hildegard Fendt (die bereits öfter in Tennenbronn aufgetreten ist), Claudia Habermann, Christian Feichtmair und Peter Bantle vom Orchester Schmid aus Schramberg sowie Niklas Broghammer an der Orgel begleitet.