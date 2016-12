Die Kinderschola der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Maria - Heilig Geist studiert unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer ein neues Krippenspiel ein. Dargeboten wird es im Rahmen der Krippenfeier an Heilig Abend um 16 Uhr in der Heilig Geist Kirche. Junge Sängerinnen und Sänger können beim Krippenspiel gerne noch mitmachen. Die Proben sind immer mittwochs von 16.15 bis 17 Uhr im Marienheim in der Marktstraße 17. Foto: Schola