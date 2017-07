Das Team und der Elternbeirat des Kindergartens Wittum im Schramberger Stadtteil Sulgen planten anstatt eines Sommerfestes für dieses Jahr einen Ausflug in den Karlsruher Zoo. Die Zugkosten wurden vom Konto des Elternbeirates bezuschusst, sodass insgesamt 190 Personen Richtung Karlsruhe aufbrechen konnten. In Karlsruhe angekommen, konnten die Familien den tollen Zoo erkunden und die unterschiedlichsten Tiere näher kennenlernen. Als Überraschung gab es für jedes Kind ein Eis und für alle Ausflügler einen Button, der an den tierisch-schönen Tag erinnern soll. Foto: Kindergarten