Schramberg Kindergarten singt "Hurra"

Schramberg. Wer am Freitag in der Stadt unterwegs war, konnte dieses Lied an verschiedenen Orten immer wieder hören. Gesungen wurde es von den Kindern, Eltern und Erzieherinnen des St. Maria-Kindergartens.

Auch dort hatte es sich herumgesprochen, dass Schramberg seit 150 Jahren eine Stadt ist und das besonders gefeiert wird. Deshalb hatten die Kinder in den letzten Wochen ihre Heimatstadt erkundet. Es sollte sich jedoch schnell herausstellen, dass für sie ganz andere Orte interessant sind als für ihre Erzieherinnnen. So war das Eiscafe Rino wichtiger als das Rathaus und die Feuerwehr interessanter als die vielen Brunnen.

Am Freitag genossen Kinder und Eltern deshalb mit dem Maskottchen Schramboli eine Stadtführung der besonderen Art. Im Turm der St. Maria Kirche betrachteten sie ein Bild, auf dem auch die alte St. Nikolaus Kirche zu sehen ist. So erfuhren die Kinder, dass es früher zwei Kirchen in Schramberg gab und, dass die alte Kirche noch lange als Feuerwehrdepot diente.