Schramberg. Auch in diesem Jahr zum Advent wird der Schramberg Kinderfonds "Chancen für jedes Kind" wieder einen Verkaufsstand aufbauen. Der Kinderfonds möchte Kinder in der Stadt unterstützen bei denen ein besonderer Hilfebedarf besteht um zu verhindern, dass diese ausgegrenzt werden. Ehrenamtliche Mitglieder des Kinderfonds werden am Samstag, 26. November, von 9 bis 13 Uhr beim Rathaus vor dem Porzellanladen Schinle stehen und leckere Dinge verkaufen. Es gibt wieder das begehrte Quittengelee, Schramberger Honig und selbst gestrickte Socken, außerdem Kaffee und Gebäck. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Treff 12 für ein neues Esszimmer zugute. Der Treff 12 ist eine Sonderpädagogische Tagesgruppe für Kinder, die dort zusätzliche Förderung erhalten.