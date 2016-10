Schramberg. In den Herbstferien, am Mittwoch, 2. und Donnerstag, 3. November, veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde zwei Kinderbibeltage für Grundschüler. In Leben und Werk Martin Luthers werden anhand von Spielen, Liedern und der Luther- Handpuppe erste Einblicke gewährt. Beginn ist jeweils um 9 Uhr im Gemeindehaus Oberndorfer Straße 22. Im Kostenbeitrag sind das leckere Mittagessen und Getränke enthalten. Am Mittwoch endet der Tag um 16 Uhr. Am Donnerstag um 16 Uhr beginnt der abschließende Gottesdienst in der Stadtkirche. In der Stadtkirche und im Gemeindehaus liegen Faltblätter aus, Anmeldeschluss ist der 14. Oktober.