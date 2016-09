Schramberg Kinder sammeln 200 Unterschriften

Schramberg-Tennenbronn. "Wir möchten nicht, dass der Springbereich weg kommt. Wir möchten nicht, dass die Wasserfläche verkleinert wird. Wir möchten nicht, dass die Rutsche abgebaut wird" – dafür sammelten Laura und Leonie Storz zusammen mit Lilith Jörg 200 Unterschriften. Diese übergaben sie am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung an Oberbürgermeister Thomas Herzog.

Auslöser für das Engagement des Nachwuchses war die Aussage des planenden Architekten bei der Präsentation sowohl im Ortschaftsrat, als auch im Ausschuss für Umwelt und Technik, seine Kinder hätten das Tennenbronner Freibad als "langweilig" empfunden. Er sei mit seiner Familie nach nur einer Stunde wieder abgereist und in ein Bad nach Freiburg gefahren.

In der Bürgerfragestunde wollte Kerstin Heinlein aus Tennenbronn von der Verwaltung wissen, warum bei der Planung bislang die Bedürfnisse speziell der Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 13 Jahren nicht berücksichtig worden seien. Ihre Anregung werde an die Arbeitsgruppe weitergegeben, die sich jetzt mit den Detailfragen beschäftigen soll (wir berichteten).