Schramberg Kinder kämpfen ums Augenlicht

Nachdem sie bereits im Sommer eine Summe von 750 Euro an den ugandischen Pfarrer Eugine Musisi für ein Schulprojekt in dessen Heimat übergeben hat – Musisi hatte in der Sulgener Kirchengemeinde St. Laurentius die Urlaubsvertretung für Pfarrer Eberhard Eisele übernommen – spendete die Vereinigung jetzt nochmals 750 Euro an eine Familie in Königsfeld-Neuhausen. In der Familie kämpfen elfjährige Zwillinge um ihr Augenlicht. Die beiden Kinder leiden an Morbus Stargardt, eine Form von jugendlicher Makuladegeneration, die erblich ist. Sie verursacht einen zunehmenden Sehverlust, der bis zur Blindheit führen kann.

Der Verlauf beginnt zwischen acht und zwölf Jahren, danach tritt eine schnelle Reduktion der Sehschärfe ein. Schulmedizinisch gibt es bis heute keine Therapie, die diese Krankheit lindern könnte. In der Naturheilkunde gibt es zumindest Therapieansätze durch Akupunktur und Infusionen, um die Krankheit wenigstens zum Stillstand zu bringen. Eine Behandlung zieht sich über mehrere Jahre bis nach der Pubertät hinweg. Die Kosten betragen pro Jahr circa 10 000 Euro, weshalb die Familie auf Spenden angewiesen ist.

Weitere Informationen: Wer spenden möchte, kann Geld auf das Sonderkonto der Gemeinde Königsfeld mit der IBAN DE15 6945 0065 0151 0471 75 bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar überweisen.