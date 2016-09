Eng wurde es auf der Orgelbank beim Kinderorgeltag am vergangenen Sonntag in der Schramberger Kirche Heilig Geist. Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer (Foto) vermittelte den aufgeweckten jungen Zuhörern auf anschauliche Weise, warum die Orgel die "Königin der Musikinstrumente" ist. Dann durften die Kinder selbst in die Tasten greifen. Foto: Kirchengemeinde