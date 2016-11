Schramberg Kinder beenden "Streik der Sterne"

Der Kindergarten St. Gallus und die Behindertenhilfe der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn luden wieder gemeinsam ein und zahlreich strömten die Kindergartenkinder und ihre Familien zum Wortgottesdienst mit Gemeindereferentin Catarina Wetter in die voll besetzte Hauskapelle. Der Gottesdienst wurde von den Kindern und Erzieherinnen des Gemeindekindergartens mitgestaltet und natürlich war das Vorbild des heiligen Martin hier schon Thema. In einem Rollenspiel inszenierten die Kindergartenkinder einen "Streik der Sterne", die sonst ein Licht in die Dunkelheit werfen, sich aber von den Kindern überzeugen ließen, ihr Licht wieder leuchten zu lassen.

Catarina Wetter verdeutlichte, dass jeder selbst dazu beitragen könne, die Welt zu erhellen, sei es mit einem Lächeln, einem Dankeschön, mit einer Umarmung oder im Miteinander-Spielen. Nach Fürbitten, Gebet und Segen waren alle Kinder und Stiftungsbewohner mit Laternen eingeladen, in der dunklen Hauskapelle einen kleinen Umzug zu machen. Dazu wurden Laternenlieder angestimmt. Vom Internat der Stiftung spielten zwei Schüler die Geschichte von der Begegnung Martins mit einem Bettler nach, mit dem er seinen Mantel teilt. Ein Martinslied und das Teilen der großen Brötchenkränze schlossen das improvisierte Martinsspiel ab, bei dem auch die Bewirtung mit Getränken durch die Eltern ausfallen musste. Aber die Laternen waren doch noch zum Einsatz gekommen.