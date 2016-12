Schramberg-Sulgen. Eine leicht verletzte Person und circa 17 000 Euro Schaden sind die Folgen zweier kurz aufeinanderfolgenden Auffahrunfälle, die sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Hardtstraße ereignet haben. Eine 72-jährige Seniorin war mit ihrem Fahrzeug in der Hardtstraße unterwegs und wollte wenden. Eine nachfolgende 21-Jährige Autofahrerin und ein 68-jähriger Mann am Steuer eines weiteren Personenwagens erkannten das Vorhaben und hielten an, um der Frau das Wenden zu ermöglichen. Ein nachfolgender 51-jähriger Autofahrer verkannte die Situation und fuhr auf den Wagen des 68-Jährigen auf. Unglücklicherweise kam es laut Polizei noch zu einer weiteren Kollision. Ein zudem herannahender 18-jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto des 68-Jährigen auf. Bei dem doppelten Auffahrunfall erlitt der jüngste Unfallbeteiligte leichte Verletzungen.