Schramberg Keine weiteren Webcams in Tennenbronn

Aktuell sind unter der Regie der Stadtwerke je eine Webcam auf dem Wasserturm in Sulgen und im Freibad Tennenbronn im Betrieb. Aus Gründen der uneingeschränkten Zugänglichkeit, eines störungsfreien und rechtssicheren Betriebs der Webcams sowie der finanziellen Belastung sollen ausschließlich Standorte oder Immobilien für die Installation genutzt werden, die im Eigentum der Stadt stehen und bei denen die technische Infrastruktur bereits vorhanden sei, erläuterte Hauptamtsleiter Uwe Weisser in der Sitzung am Dienstag.

Kein Internetanschluss

Aus diesen Gründen schlug die Verwaltung die Standorte Ortsverwaltung und Grundschule vor. Einmalige Kosten je Objekt: rund 1550 Euro. "Die zwei Standorte bringen touristisch nicht viel", meinte Manfred Moosmann (Freie Liste).