Schramberg Kein Anschluss unter vielen Nummern

Schramberg-Tennenbronn. Die Leitungsausfälle im Netz der Deutschen Telekom ziehen sich quer durchs Dorf. Betroffen sind sowohl Bereiche in der Wiesenstraße im Ortskern, Haushalte am Sonnenberg, in der Unterschiltach und am Mittelberg. Dort gibt es Gebäude, die bereits seit dem 28. Mai telefonisch nicht mehr erreichbar sind. Trotz täglichen, mehrfachen Anrufen bei verschiedenen Service-Nummern der Telekom bleibt die Leitung tot, erzählt ein Anwohner. "Ich bin mittlerweile bei Hotline-Mitarbeitern in ganz Deutschland gelandet", erzählt ein Betroffener. Man werde vertröstet, die Telekom verspreche, die Daten weiterzugeben – passiert sei bislang nichts. Wer versuche, ihn telefonisch zu erreichen, lande auf seiner Sprachbox – nur die kann er nicht mehr abrufen. Andere Leidtragende berichten, sie hätten schon mehrfach Urlaub genommen und vergeblich zu Hause auf den angekündigten Service-Techniker gewartet.

Ein Unterschiltacher hat indes das Gespräch mit Arbeitern vor Ort gesucht. Diese seien beim Sub-Unternehmen, das für die Grabungsarbeiten zur Verlegung der neuen Leitungen zuständig gewesen ist, beschäftigt gewesen. Er habe die Auskunft erhalten, dass Leitungen "im Boden falsch verlegt worden seien" und nun bereits geteerte Bereichen und Gehwegen wieder aufgerissen werden müssten. Tatsache ist, dass Telekom-Mitarbeiter an den Schaltkästen in ganz Tennenbronn aktiv sind. Bei einzelnen Kunden konnte die Störung Anfang der Woche wieder behoben werden.

Wo liegt nun das Problem? "Im Zuge der Umschaltung auf Glasfaserleitungen zur Erhöhung der Bandbreite unserer Kunden kommt es vereinzelt zu Störungen des Telefons und Internets. Ferner haben Gewitterschäden dazu geführt, dass teilweise Endgeräte bei unseren Kunden ausgefallen sind", erläutert die Pressestelle der Telekom auf Anfrage.