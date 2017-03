Die Klassen des einjährigen kaufmännischen Berufskollegs I der Beruflichen Schulen Schramberg besuchten die Übungsfirmenmesse (ÜFA-Messe) in Singen. Im Rahmen des ÜFA-Unterrichts erlernen Schüler praxisnah kaufmännische Abläufe. Diese Geschäftsabläufe werden mit Übungsfirmen aus anderen Schulen im In- und Ausland abgewickelt. Die Übungsfirmenmesse in Singen bietet hierbei die Gelegenheit, persönlich mit anderen Akteuren von Übungsfirmen in Kontakt zu treten. Schlüsselqualifikationen wie Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz werden geübt und weiterentwickelt. Die Schüler hatten die Aufgabe, bei Messeständen Waren zu bestellen und Werbeflyer der Übungsfirma zu verteilen. Im weiteren Unterrichtsgeschehen wird dann auch der Wareneingang überwacht, Rechnungen werden geprüft und beglichen. Foto: Schule