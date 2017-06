Schramberg Katzen halten Tierschützer auf Trab

Schramberg. Auf der Tagesordnung standen diesmal keine wichtigen Abstimmungen, dafür wurden zum ersten Mal langjährige und treue Mitglieder geehrt. Ausführlich und mit zahlreichen Bildern, präsentierte der Vorsitzende den Tätigkeitsbericht. Im Mittelpunkt der Aktivitäten standen wieder Aufnahme, Unterbringung und Pflege von in Not geratenen Tieren, darunter Katzen, Hunde, Enten, ein Schaf und zahlreiche Wildtiere wie Graureiher, Ringelnatter, Igel und allerlei Wildvögel. 104 Tiere wurden in den Pflegestellen des Vereins untergebracht. Dazu zählten unter anderem 14 Fundhunde.

Die Tiere, die den Verein jedoch weiterhin am stärksten beschäftigen, sind die Katzen. 64 von ihnen wurden aufgenommen und später auch vermittelt. Di Simio mahnte, die Katzenschutzverordnung konsequenter umzusetzen, welche die Möglichkeit einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht vorsehe: "Leider gibt es viele Tierhalter, die trotz eindringlicher Appelle ihre Tiere nicht kastrieren und kennzeichnen lassen. Wo Appelle jedoch nicht fruchten, müssen gesetzliche Regelungen her." Für 43 Katzen bezahlte der Verein die Kastration, was die Vereinskasse enorm belaste.

Der Verein sei wichtiger Ansprechpartner für die Bevölkerung in allen tierischen Belangen. Mehrfach täglich klingele das Tierschutztelefon und es kämen Anfragen per Mail oder soziale Netzwerke. Dies zeige den Stellenwert, den der Tierschutz mittlerweile genieße. Di Simio lobte dabei den Einsatz der Aktiven im Verein: "Für eine Person alleine, ist das nicht zu stemmen". Er erinnerte auch daran, dass es für viele Fälle eigentlich extra dafür zuständige Behörden gebe: "Wir übernehmen viele Aufgaben, die ansonsten der öffentlichen Verwaltung zur Last fallen würden". Zwar werde die Arbeit völlig ehrenamtlich geleistet, jedoch werde den Aktiven im Verein im Umgang mit Tieren, Behörden, anderen Tierhaltern und bei zahlreichen schwierigen Situationen eine hohe Professionalität abverlangt.