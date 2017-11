Schramberg. Zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll zeigt der Theaterring Schramberg heute, Freitag, um 20 Uhr "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" mit der Badischen Landesbühne Bruchsal. Carsten Ramm inszeniert Heinrich Bölls Erzählung in der Bühnenfassung von Margarethe von Trotta, begleitet von einer Live-Band. Ein Einsatzkommando der Polizei stürmt die Wohnung einer jungen Frau. Katharina Blum, so ihr Name, sitzt gerade am Frühstückstisch. Sie hat am Abend zuvor auf einer Party Ludwig Götten kennengelernt und mit ihm die Nacht verbracht. Der des Mordes und des Bankraubs verdächtige Götten wurde beschattet, konnte aber vor dem Zugriff aus der Wohnung fliehen. Heinrich Bölls Erzählung beschreibt die zugespitzte gesellschaftspolitische Lage in der Bundesrepublik der 70er Jahre und bleibt darüber hinaus ein Lehrstück über das fragile Gleichgewicht zwischen den Rechten des Individuums, staatlichen Machtbefugnissen, Pressefreiheit und Menschenwürde. Die Inszenierung wird begleitet von einer Live-Band, die mit Songs aus den 70ern das Lebensgefühl dieser Zeit wieder aufleben lässt. Einführung zum Stück ist um 19.15 Uhr auf der Empore des Bärensaals.