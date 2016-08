Schramberg Kaspar und Cookie rennen um die Wette

Auch Cookie stammt aus dem Tierheim. "In ihm ist ein großer Schuss Windhund drin und er hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt", erläutert Kreilos. Beide Hunde sind auch "Therapiehunde", das heißt, sie kommen mit in Pflege- und Altenheime und haben dort Kontakt mit den Bewohnern. Bevor es um den praktischen Umgang mit den Hunden ging, war noch eine Lektion Theorie fällig, wie im Untertitel zur Veranstaltung auch angekündigt: "Wie verstehe ich einen Hund und er mich – mit Freude voneinander lernen".

Die vier wichtigsten Regeln brachten Scherer und Kreilos in lockerer Frage und Antwort Runde den Kindern nahe:

Nicht auf einen fremden Hund zustürmen und ihn versuchen zu streicheln, sondern immer erst den Besitzer fragen, ob das geht.

Niemals vor einem Hund weglaufen, weil das seinen Jagdinstinkt weckt. Und falls der Hund einen doch mal gepackt haben sollte, möglichst nicht zappeln, zerren oder schreien. Der Hund fasst dann mit seinen 42 Zähnen nur umso fester zu.

Immer auf die Zähne des Hundes achten. Leckerlies am besten mit der flachen Hand geben – wie bei Pferden.

Einen Hund mit Respekt behandeln, so, wie man selbst behandelt werden möchte. Auch wichtig: Nicht in die Augen des Hundes starren. Das interpretiert er möglicherweise als beginnenden Angriff, so die Hinweise der Hunde-Profis.

Nach einer knappen Stunde Theorie und Informationsaustausch war endlich die Zeit für den praktischen Teil gekommen, auf den die beiden Hunde von Anne Kreilos fast noch ungeduldiger warteten als die Kinder. Beim Wettlauf mit den Kindern zeigten sie, dass sie immer die Schnellsten sind, selbst wenn die Kinder die halbe Laufstrecke als Vorsprung bekommen.

Die Tibet-Terrier von Diana Scherer liebten es da gemütlicher: auf den Rücken legen und Kraulen lassen oder genüsslich gebürstet werden oder mal auf ein Kind drauf liegen, damit dieses ein Gefühl für das Gewicht eines Hundes bekommt.

"Wenn es drauf ankommt, können die beiden aber auch schnell rennen", versicherte Scherer.