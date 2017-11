Schramberg Kaninchenzüchter sagen ihre Ausstellung ab

Grund für diese Absage ist, dass in der Region Fälle der auch als "Chinaseuche" bekannten "hämorrhagischen Kaninchenkrankheit" (RHD) aufgetreten.

Der Erreger ist seit den 1980er Jahren bekannt. 2010 war eine Variante des Erregers in Frankreich aufgetreten, der dann 2013 auch in Deutschland nachgewiesen wurde. Die Pharmaindustrie hat sehr schnell einen Impfstoff gefunden und hergestellt, so dass durch eine Impfung nach Vorgaben der "Ständigen Impfkommission, Veterinärmedizin" ein Schutz der Kaninchen vor dieser Krankheit erreicht wird.

Die Kaninchenzuchtverbände haben zudem Empfehlungen für die aktiven Züchter im Umgang mit Kaninchen herausgegeben. Stallhygiene, Tiergesundheit und hygienische Maßnahmen nach Kontakt mit fremden Kaninchen und Ausstellungen sind entscheidende Säulen der Vorbeugung, wie der Verein mitteilt Alle aktiven Züchter des Kaninchenzuchtvereins Z146 Schramberg hätten auch ihre Kaninchen nach Vorschrift impfen lassen.