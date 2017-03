Der Gitarrenvirtuose Don Alder steht am Freitag, 31. März, zum ersten Mal in Schramberg auf der Bühne. Der kanadische Singer und Songwriter ist im Rahmen seiner Frühjahrstour ab 20 Uhr im Subiaco Kino zu Gast. Die Musik des Künstlers bewegt sich zwischen verschiedenen Musikgenres. So finden sich in seinem Repertoire Stücke mit Elementen aus Jazz, Folk, Roots, Blues, Bluesgrass und World-Music. Durch seine spezielle Fingerstyle- und Perkussionstechnik kann er das Klangbild einer gesamten Band erzeugen. Don Alder ist einer der wenigen Musiker weltweit, der die außergewöhnliche "harp guitar" (Kastenhalslaute) spielt. Der mehrfach ausgezeichnete Solo-Gitarrist präsentiert in Schramberg unter anderem Songs seiner neuen CD "Armed & Dangerous", aber auch neue Lieder, die noch nicht auf CD erschienen sind. In seinen ausschließlich selbst komponierten Songs spiegeln sich Erfahrungen aus seinem bewegten Leben wider. Karten gibt es im Vorverkauf unter E-Mail kino@subiaco.de oder Telefon 07444/91 67 41. Foto: Veranstalter