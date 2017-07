Schramberg Kammermusik auf hohem Niveau

Schramberg. Am Sonntag fand im Atelier der GWRS ein Kammermusikkonzert der Musikschule Schramberg statt. Es musizierten Ensembles, die von der Lehrkraft Ute Haas-Woelke zusammengestellt und vorbereitet wurden. Schon nach dem ersten Vortrag, einem Trio in Besetzung zwei Flöten und Saxofon, konnte man erahnen, welcher Hörgenuss in diesem Konzert zu erwarten war.