Schramberg Juwel des Glaubens gibt seine Geschichte preis

Auf der rechten Seite flankiert ein Mammutbaum von beachtlicher Größe das religiöse Kunstwerk. Man könnte durchaus glauben, Kreuz und Baum sind zum Symbol der Gemeinschaft geworden.

Seit dem 17., 18. und 19. Jahrhundert wurden zahlreiche, noch heutige das Bild der Landschaft prägende Feld-, Flur und Friedhofskreuze errichtet. Die Inschriften in Sulgen sind gotisch schwarz: Wanderer stehe stille, Bedenke Gotteswille! Kreuz und bittres Leiden. Bringe ewige Freuden (oben am Kreuz die Jahreszahl 1906). Unten am Sockel: Gestiftet von Franz Xaver Fix und dessen Ehefrau Elisabeth Fix geb. Schiele. Nur wenige Motive der Stiftung eines Kreuzes auf Gemarkung Schramberg sind bekannt.

Von diesem Kreuz gibt es diese Überlieferung: Der Sohn Josef Fix (1875 bis1954) gibt bezüglich der Stiftung des Kreuzes etwa folgendes an: Die alte Heimat in dem Dorfe Sulgen (Weihergasse) wurde der größeren Kinderzahl (elf) zu klein und wurde verkauft. Von den Eltern Franz Xaver Fix (1850-1924) und Elisabeth Fix (1849-1941) wurde das Versprechen gemacht, dass, wenn es gelänge, ein eigenes Haus (Steighäusle) zu bauen, auf dem übrigen Grund und Boden als Dank ein Kreuz zu stiften.