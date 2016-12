Schramberg Junges Duo mit Rang und Namen

Schramberg. Der Verein Schramberger Orgelkonzerte setzt heute die Reihe der beliebten Silvesterkonzerte fort. Jean-Baptiste Robin, der zu den bekanntesten französischen Komponisten und Organisten seiner Generation zählt, und der Trompeter Romain Leleu sind als Duo in einem festlichen Silvesterkonzert zu hören. Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr in der Sankt Maria Kirche. Jean-Baptiste Robin (1976), Schüler von Marie-Claire Alain, wirkte von 2000 bis 2010 als Titularorganist der historischen François-Henri Clicquot-Orgel in der Kathedrale von Poitiers. Anschließend ernannte man ihn zu einem von insgesamt vier Organisten der Chapelle Royale des Schlosses von Versailles und zum Professor für Orgel und Tonsatz am CRR (Conservatoire) von Versailles.