Schramberg. In mehreren Straßen in Schramberg haben sich Freitagnacht gegen 2 Uhr zwei Jugendliche und ein 13-Jähriger herumgetrieben und Unfug angestellt. Mehrere Autofahrer meldeten zunächst Müllsäcke auf der Berneckstaße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass diese von der Berneckschule stammten. Dort angekommen, sahen die Polizisten, dass eine schwarz bekleidete Person vor ihnen davonrannte. Während der Verfolgung, gesellte sich eine weitere Person hinzu. Auf der Verfolgungsstrecke konnte die Streife mehrere umgeworfene Blumenkübel, eine anders platzierte Sitzbank und eine weggerissene Reklametafel sichten, die augenscheinlich auch das Werk der zwei Fliehenden waren. Als einer der Täter versuchte, sich unter einem Auto zu verstecken, wurde dieser aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Es stelle sich heraus, dass es sich um einen 13-Jährigen handelte, der mit zwei weiteren Jugendlichen in der Nacht unterwegs war und die Sachen umgeschmissen hatte, so die Mitteilung der Polizei. Der andere Jugendliche konnte der Polizei entkommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.