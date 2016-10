Schramberg Jugend probt für’s Herbstkonzert

Am Samstag, 19. November, ist es wieder soweit, und die Musiker stellen ihr Können unter Beweis. Die im Januar mit vielen neuen, jungen Musikern verstärkte Jugendkapelle bereitete sich am Wochenende mit intensiven Proben auf das erste Konzert in dieser Zusammensetzung vor. Dazu fuhren die jungen Musiker ins Haus der Volkskunst nach Dürrwangen.

Da Dirigentin Tanja Pfau momentan eine Babypause einlegt, freut sich der Musikverein Sulgen mit Lucas Kienzler einen würdigen Ersatz gefunden zu haben. Neben Register-und Gesamtprobe durfte natürlich auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen.

Beim Hausspiel wurde nicht nur das altertümliche und traditionell eingerichtet Haus der Volkskunst genauestens erkundet, sondern auch das Allgemeinwissen der Jugendlichen wurde mit spitzigen Fragen unter Beweis gestellt. Bei all der Anstrengung darf natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Mit typisch schwäbischen Mahlzeiten wurde die Jugendkapelle gut verköstigt, wobei der Nachtisch bei allen ein Höhepunkt darstellt.