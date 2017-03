Schramberg Jubilare und Leistungsträger

Schramberg-Tennenbronn. In der Jahresversammlung im Sportheim Schächle stellte die Jugendleitung mit Michaela Maier-Juranek, Rolf Neubauer und Thomas Haberstock die Arbeit der 38 Trainer und Betreuer vor. 170 Jugendliche spielen erfolgreich in neun Mannschaften, davon bei den D- und B-Juniorinnen zwei Mädchenteams. Den Aufstieg in die Landesliga schafften die B-Junioren und stehen aktuell im gesicherten Mittelfeld.

Beim vereinsinternen Hallenturnier wurde der "Volker- Maier-Juranek-Cup" ausgespielt. Zu Spielerinnen des Jahres wurden Bianca Moosmann aus der D2 und Patrizia Borho von den Damen 1 gewählt; bei den Aktiven wurden es Michael Wehrle (Herren 3), Markus Moosmann (Herren 2) und Markus Broghammer (Herren 1). Manuel Ernst ehrte viele ehemalige Spieler für langjährige Mitgliedschaft, wie Josef Moosmann für 60 Jahre. Seit 50 Jahren dabei sind der ehemalige Vereinswirt Franz Gosein, Walter Hermann, die ehemaligen Vorstände Dieter Kaltenbacher und Leo Kaltenbacher, der den Verein rund 25 Jahre geführt hatte. Die ehemaligen Spieler und Trainer Jörg Broghammer, Mike Brucker und Bernd Günter sind seit 25 Jahren beim FV, ebenso Ulrich Haas, Martin Hilser, Roland Moosmann, Günter Seidel und Wolfgang Thumser.