Schramberg Jubiläums-Auftakt lässt aufhorchen

Mit Klängen von der Grünen Insel verwandelten sie die Halle in eine "Irish Wedding", auf der ausgelassen getanzt und gefeiert wurde. Für ihr aktives Engagement im Verein ehrte Lehmann gemeinsam mit Helmut Schmeh vom Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen folgende Mitglieder des Musikvereins: Die BVBW-Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielt Marcel Erath. Für 20-jährige aktive Tätigkeit wurden Gabriel Eble, Reiner Fus, Yvonne Wallum und Karin Westphal mit der BVBW-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Zudem bekamen Yvonne Wallum und Karin Westphal das KVRT-Kreisverbandsehrenzeichen in Silber mit Urkunde. Die KRVT-Kreisverbandsehrenmedaille in Silber mit Urkunde erhielt Gerald Notheis. Und für 15-jährige aktive Tätigkeit wurde Denise Binder mit der Vereinsehrennadel in Silber geehrt.

Im "Zeichen der Zeit" ging es nach der Pause weiter und mit "Unchained Melody" von Hay Zaret und Alex North entführten die Musiker ihr Publikum mit gefühlvollen Klängen in eine Welt zwischen Himmel und Erde.

"The Best of Mika", einem bekannten britischen Popsänger, boten sie mit den Songs "We are going", "Grace Kelly" und "Lollipop". Dabei war nicht nur Virtuosität an den Instrumenten, sondern auch voller Körpereinsatz gefordert. Nachdem Dirigent Stuhlberg und sein Orchester mit großem Applaus für ihre Mühen in den Proben belohnt wurden, verabschiedeten sie sich mit der Zugabe "Augenblicke".

Und weil die Zuhörer immer noch nicht genug hatten, bekamen sie bunte Knicklichter ausgeteilt, die die abgedunkelte Halle zu den Klängen von Leonhard Cohens "Halleluja" in eine mystische Atmosphäre tauchten.