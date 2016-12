Schramberg Jubel gegen alle Finsternis des Bösen

Die Christmette um 22 Uhr in St. Maria begann in der dunklen, von Kerzen erleuchteten Kirche. Pfarrer Rüdiger Kocholl betonte in seiner Begrüßung, dass in dieser nächtlichen Stunde alle Menschen tief bewegt seien: "Die Menschheit kann jubeln und aufatmen. Im Dunkel der Nacht ist das Licht erschienen!" Das Erscheinen des göttlichen Lichtes auf Erden Glanzes kam in der Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem durch die Schramberger Pfadfinder sinnenfällig zum Ausdruck. Ein Bläserquintett sowie Sonja Gebert und Christel Knecht mit Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer an der Orgel begleiteten mit ihrem Spielen und Singen die Liturgie dieser Christmette. Kocholl stellte in der Christmette die Frage, wie die Freude der Weihnachtsbotschaft auch im Alltag lebendig gehalten werden könne. "Die Logik der Weihnachtsbotschaft besagt: Freude erwächst aus Selbstlosigkeit und Hingabe, wie Gott dies in seiner Menschwerdung gezeigt hat. Denn nur wer Freude bereitet, erfährt selbst Freude", betonte der Geistliche in seiner Predigt.

St. Michael Lauterbach

Feierlich umrahmte der katholische Kirchenchor in Lauterbach den Festgottesdienst am Weihnachtsmorgen, der von Pfarrer Rüdiger Kocholl zelebriert wurde. Der Kirchenchor unter der Leitung von Ute Haas-Woelke sang wunderschöne weihnachtliche Chorsätze, an der Orgel brillierte Wolfgang Borho.

In der voll besetzten Kirche Heilig Geist um 10 Uhr sang der Kirchenchor mit den Solisten Sonja Gebert, Sopran, Florence Awotula, Alt, Sascha Kretschmer, Tenor und Jochen Hermann, Bass, begleitet vom Orchester Schmid und Robert Pfundstein an der Orgel die "Messa della Benedicenza" für Soli, Chor, zwei Oboen, zwei Trompeten, Pauken und Streicher und Orgel von Johann Michael Haydn. Die musikalische Leitung lag in den Händen von Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer.

Entlang des Festevangeliums, dem Johannesprolog, und der Lesungstexte machte Pfarrvikar Meinrad Hermann in seiner Predigt deutlich, dass das Wort, durch das sich Gott ausspreche, nicht nur in "unser Fleisch und Blut", unter die Haut gehen will, sondern dass die Botschaft dieses Wortes durch einen jeden eine Stimme bekommen müsse, die über die Festtagsstimmung und den Alltag hinaus auf Wege und Spuren bringe, die weit über uns selbst hinausführten. Mit der Weihnachtsvesper um 18 Uhr in St. Maria, gestaltet von der Gregorianikschola, klang der Tag feierlich aus.

St. Laurentius Sulgen

Den Auftakt des Weihnachtsfestes bildete am Heiligen Abend die Krippenfeier verbunden mit der Messe in der prall gefüllten und weihnachtlich geschmückten St. Laurentiuskirche. Die Famgoband übernahm die musikalische Gestaltung.

Das Krippenspiel beschrieb am Anfang die Finsternis dieser Welt im mühsamen Leben der Hirten und in der schwierigen Herbergsuche von Maria und Josef. Das Familiengottesdienst-Team unter Anleitung von Sybille Munz hatte das Spiel mit der dritten Klasse mit viel Liebe und Engagement einstudiert. Pfarrer Eisele verkündete dazu: "Wie die Hirten sind wir jetzt hierhergekommen. Denn hier mache sich Gott noch einmal Mensch in den Gaben von Brot und Wein. Hier schenkt uns Jesus seinen Frieden, ohne den der Frieden in der Welt keinen Bestand haben kann."

Mit dem gemeinsamen Lied "Stille Nacht" schloss die feierliche Eucharistie. Vor der Kirche spielte der Musikverein Sulgen weihnachtliche Lieder.

Im Hochamt an Weihnachten zog eine große Ministrantenschar mit Pfarrer Anton Cingia in die voll besetzte Kirche ein. Der Kirchenchor und ein Streichquartett begleiten die Festliturgie musikalisch unter der Leitung von Stephanie Dietrich. An der Orgel spielte Martin Ginter. Verschiedene Chöre und Lieder mit Chorbegleitung brachten die Freude über die Geburt Jesu zum Ausdruck, etwa im Bachchoral "Jesus bleibet meine Freude". Eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen begleitete den Chorgesang.

In der Predigt betonte Pfarrer Cingia die Freude trotz aller Finsternis in der Welt. "Die frohe Botschaft, dass Gott in seiner Menschwerdung unwiderruflich Ja gesagt hat zur Welt und zu uns Menschen, macht Weihnachten zum Fest der Liebe, des Lichtes und der Freude. Das Kind in der Krippe ist für die Welt zur Liebe geworden", verkündigte er.

St. Georg Hardt

Zur Christmette am Heilig Abend in St. Georg in Hardt sangen sowohl der Kirchen- als auch der Kolpingchor unter der Leitung von Erich Fehrenbacher. An der Orgel spielte Alexandra Herzog. Zu Beginn erklang "In das Warten dieser Zeit" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dazu zogen die Ministranten mit Pfarrer Anton Cingia in die volle Kirche ein. Gemeinsam sangen die beiden Chöre zum Agnus Dei "Friede auf Erden".

Pfarrer Cingia rief in der Predigt dazu auf zuversichtlich und froh zu bleiben. Die Feier endete mit dem Lied "Stille Nacht" in der dunklen Kirche, wobei die dritte Strophe beide Chöre mit einem Überchor begleiteten.

Das Hochamt zu Weihnachten wurde von Pfarrer Eberhard Eisele zelebriert, der mit den Ministranten feierlich einzog. Dazu sang der Kirchenchor "Freue dich Welt" von G. F. Händel. Unter der Leitung von Erich Fehrenbacher bildete die berühmte Pastoralmesse in G von Karl Kempter einen musikalischen Höhepunkt. An der Orgel begleitete Alois Menrad die Festmusik.

Pfarrer Eisele erinnerte in der Predigt an die weihnachtliche Botschaft vom Frieden, die in die Finsternis der Welt hinein gesagt wird. Schon der Prophet Jesaja kündigte den Freudenboten an der, Frieden ankündigt (Jes 52,7), obwohl damals Jerusalem in Trümmern lag, zerstört von den Babyloniern. Der Frieden Christi werde aber nur den Kindern Gottes geschenkt, die Jesus im Herzen aufnähmen. Dann könne er als Licht in die Finsternis der Welt hineinleuchten. Dazu bedürfe es auch einer Erneuerung des christlichen Glaubens in Europa, ohne die sich Hass und Gewalt weiter ausbreiten würden, verdeutlichte Pfarrer Eisele.

Am Ende des Hochamtes wurde gemeinsam im Lied "O du fröhliche" die Freude über die Geburt Christi zum Ausdruck gebracht.