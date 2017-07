Schramberg Jetzt lockt die große Freiheit

Schramberg-Waldmössingen. Bei der Abschlussfeier in der voll besetzten Kastellhalle in Waldmössingen wurde ein ungewöhnlich großer Jahrgang mit 140 Schülerinnen und Schülern aus sieben Klassen aus Realschule, Werkrealschule und Hauptschule entlassen. Und Schulleiter Udo Trost fand Gemeinsamkeiten: "Wir werden aus der Schule entlassen"; bei ihm habe es allerdings etwas länger gedauert. Seit er in den Siebzigern aus dieser Schule entlassen worden war, habe sich Vieles verändert: Rechenschieber statt Taschenrechner, Frontalunterricht statt kooperativer Lernformen, Zeitung statt digitaler Medien. Der kritische Umgang mit Medien sei eine wichtige Kernkompetenz, um die Informationsflut filtern zu können und soziale Kompetenz zu entwickeln. Die größere Freiheit bringe aber auch ein Mehr an Entscheidungen. Jeder müsse entscheiden, welchen Weg er gehen wolle. Das stehe jetzt mit der Berufswahl und Ausbildung an.

Elternbeiratsvorsitzende Susanne Trost empfahl den Abgängern im Blick auf die Schlagzeilen der vergangenen Wochen, "ab jetzt eigene Schlagzeilen zu schreiben". Ihr ABC buchstabierte Schulsprecherin Jennifer Fischer von Arbeiten über Berufswahl und Optimismus bis zu Yoga zur Entspannung der Lehrer und entfachte beim "H" für Hausmeister einen Beifallssturm. Es hat sich offenbar viel geändert in der Schule.

Sogar bei der Schülerband zupft Musiklehrer Hans Haller die Leadgitarre mit kurzem Solo. Während der Zeugnisausgabe durch Klassenlehrer und Schulleiter waren die "Könige" auch als kleine Prinzen zu sehen. Eine große Anzahl von ihnen hatte sich Lob und Preise verdient, die von der Schule, der Stadt und der Sparkasse übergeben wurden.