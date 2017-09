Schramberg Jede Leitung in einem eigenen Rohr

Schramberg-Tennenbronn. Zugleich lässt die Telekom auf der rechten Straßenseite zum Kurpark hin einen Graben für Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegen. Könnten diese Grabungen nicht kombiniert werden? wollte Robert Hermann wissen.

Die Telekom verlege ihre Leerrohre für Glasfaser in eigener Regie und in eigenen Gräben, erklärte Klaus Dezember von der Stadtverwaltung. Selbst bei den Leerrohren gebe es unterschiedliche Techniken der Anbieter, die sich nicht unbedingt kombinieren ließen. Für die Breitbandversorgung müsse jedes Gebäude in der Straße von den Versorgungsschränken aus einzeln angefahren werden. Darüber entscheide die Telekom. Gas, Wasser und Strom werde von den Stadtwerken ins Haus verlegt; dabei mache "ein zusätzliches Leerrohr Sinn", um spätere Aufgrabungen zu vermeiden