Schramberg "Jede Geschichte ist einzigartig"

Nach ihrem Studium "Theologie und Soziale Arbeit im interkulturellen Kontext" an der Internationalen Hochschule in Bad Liebenzell hat sie am 1. September ihre erste Stelle als Jugendreferentin in Tennenbronn und Bad Dürrheim-Oberbaldingen angetreten. In beiden evangelischen Kirchengemeinden liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Betreuung, Unterstützung und Leitung der einzelnen Kinder- und Jugendgruppen.

Große Augen machten die Teenager als sie hörten, in welchen Kulturen und Ländern sich Janine Betz schon aufgehalten hat: Geboren in den USA, aufgewachsen in Mikronesien und vier Jahre verbrachte die 24-Jährige an einer deutschen Schule in Japan. Ihre Schullaufbahn beendete sie am Fuße der Schwäbischen Alb, in Bad Urach. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in Mecklenburg-Vorpommern, dort entstand auch der Wunsch, in ihrem Berufsleben Menschen in ihren verschiedenen Lebenslagen zu begleiten und ihnen ein "offenes Ohr" zu schenken.

So auch ihr Anliegen für ihre Arbeit in Tennenbronn. Am liebsten verbringt sie Zeit mit Menschen um deren Lebensgeschichte zu hören, denn "jede Geschichte ist einzigartig", erläutert sie. "Ich wünsche mir, ganz viel von euch Tennenbronnern zu lernen", sie möchte lernen, was den Jugendlichen wichtig ist, und auf welche Weise sie Dinge anpacken.