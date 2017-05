Schramberg JAMS-Preis geht nach Seedorf

Schramberg. Bei der von der Wirtschaftsförderung der Stadt und dem Handels- und Gewerbeverein organisierten Berufsausbildungsmesse "Job ans more" gab es dieses Jahr zusätzlich ein Gewinnspiel. Für jedes konstruktive Beratungsgespräch, das die Schüler auf der Messe mit einem Aussteller führten, bekamen sie einen Sticker, der auf die Gewinnspielkarte geklebt wurde. Damit wurden die Schüler angeleitet, sich auf der Messe gezielt nach Informationen zu erkundigen. Jeder, der sechs Aufkleber sammelte und die Karte in die Gewinnspielbox einwarf, nahm an der Verlosung eines Smartphones teil.