Mit zwei Kleinbussen starteten kürzlich die Frauen und Männer des Jahrgangs 1949/50 zur Jahrgängerin Elfriede Steinert-Storz an den Schluchsee. "Auf dem Parkplatz an der Schiffanlegestelle wurden wir mit einem Honigschnäpsle begrüßt, danach ging es aufs Schiff zur Fahrt auf dem Schluchsee", heißt es in einer Mitteilung. Einige Teilnehmer stiegen am ersten Halt aus und wanderten zum Unterkrummerhof. Dort traf man sich wieder zum Essen, anschließend ging’s per Schiff oder zu Fuß zum Staudamm-Café. In geselliger Runde gab’s Eis und Kaffee. Den Rest der Strecke ging es auf dem Schiff zurück nach Schluchsee. Ein Spaziergang durch dem Ort beendete die interessante Ausfahrt. Der Abschluss fand im Gasthof Hasen in Sulgen statt. Foto: Veranstalter