Schramberg. In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Dieterle Bau GmbH hat das Insolvenzgericht des Rottweiler Amtsgerichts die Schlussrechnung aufgestellt. Demnach stehen einem Vermögen von 1,283 Millionen Euro Forderungen in Höhe von 14,561 Millionen Euro entgegen. Das Schlussverzeichnis liegt in der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht aus.