Schramberg Insider geben ihr Wissen weiter

Bei Schraubaktionen, interessantem Erfahrungsaustausch, Benzingesprächen und einzigartigen Renngeschichten kommen die Besucher auf ihre Kosten. Natürlich werden viele der Besucher selbst ein Wankel-Modell fahren. Alle haben nämlich dasselbe Problem: Ersatzteile sind rar bis gar nicht erhältlich. Da gilt das Do-It -Yourself-Prinzip. Wer solch ein historisches Auto fährt, braucht technisches Können. Und genau an diesem Tag geben viele Insider ihr Wissen an Kollegen, aber auch an Besucher weiter.

Zum Beispiel wird ein vollständig aufgebauter Wankelmotor gestartet, an dem Drehzahlmesser und andere Armaturen direkt befestigt sind. So kann man die Funktionsweise des Motors direkt in Augenschein nehmen. Gerne erklären die aktiven Vereinsmitglieder an einem völlig zerlegten Motor auch die Einzelheiten und Funktionen der Teile.

Für diejenigen, die tiefer in die NSU-Geschichte eindringen möchten, empfiehlt das Museums-Team den Besuch der Sonderausstellung, "Siegreich auf NSU Prinz, NSU TT und NSU/WANKEL SPIDER – Entwicklung des Automobilrennsports in den 1960er und 1970er Jahren am Beispiel der NSU-Automobile und Rennfahrer Siegfried Spiess sowie Karlheinz Panowitz." Der Besuch des Werkstatttag ist kostenlos.