Schramberg Ins Erleben einer fremden Welt dankbar eingetaucht

Von Großstadt aufs Land

Nach einem Monat in Cochabamba, der drittgrößten Stadt des Landes, ging es für mich dann Anfang Februar endlich aufs Land. Ich bezog mein neues Zuhause für ein halbes Jahr: Das Kulturzentrum "Centro Cultural Ayopayamanta" in Independencia. Zu dem Zentrum gehört das Kulturradio "Voz de los Andes", eine Strickwerkstatt, das örtliche Hotel "Inti Wasi", der ökologische Garten und eine Bibliothek.

Einmaleins und Lesen

Dieses Angebot wird sehr gut genutzt, vor allem werden Schulbücher ausgeliehen, die sich die Familien selbst nicht leisten können. Tag für Tag kommen die Schüler nachmittags ins Kulturzentrum, leihen sich Bücher und andere Schulmaterialien aus und machen ihre Hausaufgaben. Eine meiner Aufgaben besteht darin, ihnen dabei zu helfen, das Einmaleins oder Lesen mit ihnen zu üben, und Bücher zu verleihen. Vormittags arbeite ich in einem der beiden Kindergärten in Independencia. Freiwillige dürfen theoretisch keine professionellen Arbeitskräfte ersetzen, sondern sollen eher als Unterstützung arbeiten. Da nach den großen Sommerferien, in Bolivien von Dezember bis Februar, aber keine Lehrerin für die neue Gruppe gefunden werden konnte, betreuten meine Mitfreiwillige und ich die Kleinen im Alter zwischen drei und vier Jahren zunächst allein, bis eine neue Lehrerin kam. An Fachkräften mangelt es an allen Ecken und Enden auf dem Land, die studierten Lehrer, Ärzte und Ingenieure wollen in der Stadt bleiben, was zu großen Problemen in der Provinz führt.

Schon an vieles gewöhnt

Durch meine Arbeit mit den Kindern und den Kontakt zu ihren Eltern habe ich sehr viel über die bolivianische Kultur und den Alltag der Familien gelernt. Nach einem halben Jahr habe ich mich mittlerweile an vieles gewöhnt, was anfangs unter die Kategorie Kulturschock fiel. Auch an die Armut, die hier so alltäglich ist, und in Deutschland so schwer vorstellbar. Oder an die Tatsache, dass nicht alles immer verfügbar ist, was man gerne hätte.

Der nächste Supermarkt ist in der Stadt, in Cochabamba, eine halbe Tagesreise entfernt. Vor Ort in Independencia gibt es einen Markt mit Obst und Gemüse, das hier angebaut wird, je nach Saison gibt es mal mehr Auswahl, mal weniger.

Beeindruckende Natur

Vieles in Bolivien beeindruckt mich, zum Beispiel die zu großen Teilen noch unberührte Natur. Die größte Salzwüste der Welt, Nationalparks mit Dinosaurierspuren, Dschungel, Hochgebirge: Bolivien ist sehr vielfältig. Auch in Independencia gibt es einiges zu sehen. Die Ruhe hier, mitten in den Anden, der klare Sternenhimmel, die Viertausender, die das Dorf umgeben und auf denen friedlich die Lamas grasen: Ich bin dankbar, dass ich die Welt von dieser Seite kennenlernen kann.

Anstatt nur zuzuschauen, habe ich durch meinen Aufenthalt die Chance, an Traditionen und Bräuchen Independencias teilzuhaben. Sei es, an Karneval bei den Straßenumzügen mitzutanzen, bei dem großen Erntefest selbst subtropische Früchte zu verkaufen oder bei dem Dorffest einen traditionellen Tanz aufzuführen. Die Möglichkeit, auf diese Weise in die Kultur dieses Ortes einzutauchen, ist einmalig. Natürlich gibt es auch negative Erfahrungen, wie zum Beispiel die Krankheiten oder, zum ersten Mal in meinem Leben, Diskriminierung und Rassismus am eigenen Leib zu erfahren. Aber auch diese Aspekte gehören zu einem Auslandsaufenthalt dazu.

Ein ursprüngliches Dorf

Im Gegensatz zu den größeren Städten in Bolivien, in denen sich nach und nach auch ein westlicher Einfluss bemerkbar macht, ist Independencia, weit weg von all dem, ursprünglich, einfach, und traditionell geblieben. Auch deshalb hätte ich mir im Großen und Ganzen kaum einen besseren Ort aussuchen können, um so viel zu sehen, zu erfahren und zu lernen.