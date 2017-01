Schramberg Infos zu Wald und Klima

Schramberg-Waldmössingen. Ende vergangener Woche wurde bei eiskaltem aber sonnigem Wetter die neue Gemeindewaldtafel Waldmössingen am Standort Herdgassparkplatz aufgestellt. Mit einem zünftigen Richtspruch weihte Bauhofmitarbeiter und Zimmermann Stefan Schneiderhan sie entsprechend gebührend ein.

Die Bauhofmitarbeiter haben den Schilderständer in den vergangenen Tagen gefertigt und am Donnerstagnachmittag an seinem neuen Standort montiert.

Eine zufällig vorbeikommende, rüstige Waldmössinger Rentnergruppe hörte sich den Richtspruch an und äußerte sich gleich lobend über die gelungene Gemeindewaldtafel.