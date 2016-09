Schramberg Info

Fallen könnten helfen

Derzeit stehen nur wenige Bekämpfungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Stadt hat versuchsweise bereits an einzelnen Bäumen Pheromonfallen angebracht. In diese Behälter werden die schwärmenden Mottenmännchen mit Sexuallockstoffen gelockt, gefangen und verenden dann. Pro Falle können mehrere Tausend Mottenmännchen gefangen werden, so die ersten Erfahrungen. Das ganze ist allerdings nicht ganz billig. Pröbstle: "Pro Baumaktion fallen Kosten von rund 200 Euro an." Mehrmals im Jahr müssen die Fallen erneuert beziehungsweise frisch bestückt werden. Um den Befall dauerhaft zu reduzieren, sollte außerdem im Herbst das Falllaub entfernt werden. So wird verhindert, dass die Puppen in den Blättern überwintern und im Frühjahr schlüpfen. Dies sei allerdings nur wirksam, wenn die Puppen abgetötet werden, so beispielsweise die Erfahrung der Stadt Ludwigsburg. Dort ist der Befall teilweise gravierend. Eine einfache Kompostierung sei für die Abtötung nicht ausreichend, da die hierbei erreichten Temperaturen nicht hoch genug sind.

Hilfe für die befallenden Kastanien könnte auch noch aus der Natur kommen: Die Larven der Kastanienminiermotto stehen bei besonderen Meisen-Arten auf dem Speiseplan.

Die Kastanienminiermotte breitet sich seit den 1990er-Jahren in Europa aus. Die circa fünf Millimeter langen Miniermotten sind an ihren quergestreiften, gefransten Flügeln zu erkennen. Pro Weibchen werden bis zu 40 Eier auf die Blattoberseite abgelegt, aus denen nach zwei bis drei Wochen die Larven schlüpfen. Diese bohren sich ins Blatt und beginnen zu fressen. Es entstehen gelbe bis braune "Minen" unterhalb der obersten Blattschicht.