Schramberg Industrie der Region im Aufwind

Mitgliedsunternehmen aus dem Raum Schramberg bestätigen diesen Trend. So meldete zum Beispiel die Schweizer Electronic AG im esten Halbjahr 2016 Rekordzuwächse beim Auftragseingang, der um 44 Prozent stieg und mit 175,6 Millionen Euro einen neuen Höchststand erreichte. Gegenüber dem Vorjahr erwartet Schweizer eine Umsatzsteigerung von zwei Prozent. Und5,3 Millionen Euro hat Schweizer am Produktionsstandort Schramberg investiert. Vor allem in eine Blockheizkraftanlage und neue Technik in Engpassbereichen der Produktion.

Beim WVIB-Mitglied Schneider Schreibgeräte GmbH in Tennenbronn läuft es ebenfalls gut. In den ersten sechs Monaten dieses Jahrs stieg der Umsatz deutlich um 7,6 Prozent. "Auch wir sind optimistisch was den Rest des Jahres betrifft. Wir haben dieses Jahr bereits 26 neue Mitarbeiter eingestellt und investieren in unser neues Gebäude", erklärt Martina Schneider, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das frühere Zehnder Gebäude wird zur Zeit renoviert und ausgebaut. Bis Ostern 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.