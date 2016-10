Schramberg. Für die Eltern von Kindern in der Klassenstufe 4 finden wieder Informationsveranstaltungen zum Thema "Weiterführende Schulen" in Schramberg statt. Die Schulleiter der Werkrealschule, der Realschule, der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums werden die einzelnen Schularten vorstellen sowie über die verschiedenen Bildungswege informieren. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zur Aussprache. Es werden drei Informationstermine angeboten. Die erste Informationsveranstaltung findet am Montag, 24. Oktober, 20 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Schramberg statt. Der zweite Termin ist am Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Sulgen. Der dritte Termin beginnt am Dienstag, 8. November, 20 Uhr in Tennenbronn im Musiksaal der Grundschule. Es besteht außerdem die Möglichkeit sich an den jeweiligen Tagen der offenen Schulen zusätzlich über die jeweilige Schule zu informieren. Diese Termine werden bei den Informationsveranstaltungen und über die Grundschulen bekannt gegeben.