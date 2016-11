Schramberg In Schramberg sollen wieder Weihnachtslichtle leuchten

Die Wunschzettel sind seit Ende Oktober an folgenden Stellen ausgelegt: Evangelisches Pfarrämter Sulgen und Schramberg; "Der andere Laden und Tafelladen, beide in Schramberg. Diese Einrichtungen sammeln bis zum 11. November Wünsche von Kindern aus Familien mit geringem Einkommen und leiten diese an die Evangelische Kirchengemeinde Sulgen weiter (Wünsche bis 25 Euro). Die Wünsche werden in anonymisierter Form (zum Beispiel Junge, acht Jahre wünscht sich Lego) in den beiden Kirchen sowie in den Bürgerbüro Sulgen und Schramberg, ab dem 20. November ausgehängt.

Die Bürger suchen sich ihren Wunsch, den sie erfüllen möchten aus, kaufen das Geschenk, packen es ansprechend ein, kleben die gepflückte Kerze darauf und bringen es bis zum 9. Dezember an eine der folgenden Einrichtungen: Evangelisches Pfarrbüro Sulgen (Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, in der Hohlgasse 18/ 3), bei Monika Knobel in der Breslaustraße 30, immer abends ab 17 Uhr, evangelisches Pfarrbüro Schramberg (Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr, in der Oberndorferstraße 24. Am 16. Dezember werden die Geschenke in den beiden evangelischen Gemeindehäusern in Schramberg und Sulgen an die Kinder oder ihre Eltern jeweils von 14 bis 17 Uhr verteilt. Wer die Aktion gerne unterstützen möchten, aber kein Geschenk kaufen kann darf die Aktion gerne auch mit einer Spende unterstützen. Nähres dazu ist bei der evangelische Kirchengemeinde Sulgen zu erfahren.