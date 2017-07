Schramberg "In fünf Jahrzehnten zur deutschen Manneskraft"

In einem Bilderbogen mit sechs Bildern zeigte Stadtarchivar Carsten Kohlmann in seinem Vortrag beim Museums- und Geschichtsverein, wie unterschiedlich die Jubiläen nach jeweils einem Vierteljahrhundert gefeiert wurden. Bei der Erhebung des Marktfleckens im Königreich Württemberg zur Stadt am 7. September 1867 sah man keinen Anlass zum Feiern.

"Eine besondere Freudenfeier fand nicht statt, nur ein Ball", notierte der damalige Pfarrer. Man hatte sich schon als Stadt empfunden und sah in der Erhebung nur eine längst fällige Bestätigung. Auch nach den ersten 25 Jahren war 1892 die Eröffnung der Bahnlinie von Schiltach aus das bedeutendere Ereignis, das von Bürgern und Industrie mit Triumphbögen gefeiert wurde.

Musiker an der Front