Schramberg In der richtigen Zeit am richtigen Ort

Schramberg. Im November sollen die ersten Wettkämpfe an den elf Ständen in der Halle stattfinden, kündigte Bauherr und Oberschützenmeister Markus Kuhner im Kreis seiner Vereinsmitglieder an. Bisher sei nach der Baufreigabe im Mai alles bestens gelaufen: Der alte Schopf neben dem Schützenhaus sei sehr schnell geräumt und abgerissen worden und in der Baugrube die Bodenplatte von der Firma Anton Haas perfekt gegossen worden. Auf der ebenen Platte konnten die Zimmerleute von Holzbau Ginter die Halle in Holzständerbauweise mit Flachdach errichteten.

30 Prozent von der Stadt

"Es ging alles erkennbar schnell voran", freute sich Markus Kuhner über die kurze Bauzeit, bei der alle Termine eingehalten wurden. Mit viel Geschick seien die großen Baumaschinen auf der engen und steilen Zufahrt angeliefert worden, sodass alles in der richtigen Zeit am richtigen Ort war.