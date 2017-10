Schramberg In der Halle wird geschunkelt

Zu hören bekommen die Gäste Musik vom Quintett-Wenzelstein, der "Biergartenmusig" und den "Frohsinn" Egerländern. Schon seit mehreren Jahren spielt die Kleingruppe des Musikvereins in unregelmäßi gen Abständen bei Dorf- und Stadtfesten oder auch beim Dobelhock zur Freude der Zuhörer. Ihren letzten Auftritt hatten sie beim Stadtfest Schramberg im September, bei dem sie die Vorbeiziehenden zwei Tage lang nahezu pausenlos mit ihrer Musik erfreuten. Auch beim ersten Kilbistadl im Oktober 2016 konnten sich die Zuhörer bereits vom Können der "Egerländer" überzeugen. In ihrem Repertoire haben sie hauptsächlich böhmische Blasmusik, das Publikum darf sich also auf eine große Bandbreite an Polkas und Märschen freuen. Dabei unterstützen Georg und Alois Fleig auch den ein oder anderen Titel mit Gesangseinlagen.