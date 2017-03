Schramberg In den höchsten Tönen

In den höchsten Tönen werden die Galionsfiguren der Hammond-Jazz-Nights heute Abend die Pfeifen ihrer Hammond B3 erklingen lassen. Thomas Bauser initiierte 2004 die Konzertreihe in Freiburg, Reinhold Hettich brachte sie 2006 nach Schramberg in die Villa im Park der Zeiten.

Vor knapp vier Jahren bei der 56. Jazz-Night zündeten die beiden Organisten ein wahres Feuerwerk zur "Battle von zwei Hammonds". Heute werden sie wieder im Solo und mit der Band die großen Instrumente zum Klingen und Swingen bringen. Beide Musiker haben eine ähnliche Auffassung, wie Orgel im Jazz gespielt werden sollte. Ihre Ideen treffen sich beim Groove eines Dr. Lonnie Smith, der unbändigen Performance eines Joey Defrancesco und natürlich beim alles überragenden Orgelspiel des legendären Jimmy Smith.

Das Konzert bietet ein "Best of" der Hammond Literatur, beginnend beim groovigen "8 Counts for Rita" bis hin zum Gospel angehauchten "Preacher" von Horace Silver. Dazwischen liegen viel Blues, Swing, Bop und Latin, denn die B 3 und die Drei der Band mit Arno Haas, Jörg Enz und Jörg Bach fühlen sich in vielen Genres wohl und haben dazu ihre eigenen Ideen. Die 80. Hammond-Jazz Night beginnt heute, Mittwoch, um 20. 30 Uhr; Platzreservierungen sind in der Villa Junghans unter Telefon 07422/ 5 60 11 30 möglich.