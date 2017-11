Schramberg In Backstube viel Neues dazu gelernt

Schramberg-Tennenbronn (is). Hygiene ist oberstes Gebot, deshalb mussten alle Besucher die Schutzkleidung anlegen, was für eine große Belustigung sorgte. Danach wurden die Gäste von Firmeninhaber Konrad Brantner willkommen geheißen und zum Rundgang eingeladen. In der großen Backstube erklärten er und ein Mitarbeiter die Grundrezepte der einzelnen Teige.

Naturreine Zutaten

Im Vordergrund steht beim Brantner Bäck, die Verwendung von regionalen, naturbelassenen Produkten, keine Beigaben von chemischen Zusatzstoffen, viel "Handarbeit" und der Faktor Zeit, so wurde den Besuchern erklärt. Nur dann gibt es ein Brot mit schmackhafter Kruste und saftiger Krume.