Schramberg In aller Form: "Da haben wir den Salat"

Schramberg. In der Region öffnen Walburga Schillinger, Höfenhof in Schiltach/Lehengericht, Anita Aberle Schwenk, Christleshof in Tennenbronn und Maria und Hubert King, Lienberg in Schramberg/Sulgen Das Gartenjahr ist schon in vollem Gange, die ersten Gemüse werden geerntet, dazu gehören vor allem auch Salate.

In diesem Jahr wird der Focus in allen Mitgliedsgärten auf diese Gemüseart gelegt. Fast jeder hat sie des Öfteren auf seinem Speisezettel stehen hat. Dabei wollen sich die Gärtner natürlich nicht nur bei Lollo Rosso und Eissalat aufhalten, sondern vielmehr die artenreiche Vielfalt dieser Gattung vorstellen. Von Juni bis September kann man sich in allen Gärten über die erfolgreiche Anzucht bei sich zu Hause, die Pflanzung, wann welche Sorten in den Boden müssen, und natürlich über die Vielfalt dieser Gattung informieren.

Weit mehr als nur Grün und unscheinbar