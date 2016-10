Schramberg In allen Bereichen ein wahrer Genuss

Schramberg. Man einigte sich schnell darauf, als Wandergebiet den nördlichen Bodensee unter der Wanderführung von Hildegard und Werner Flaig zu erkunden. Die insgesamt 19 Kilometer lange Tour mit Höhenunterschieden von 250 Metern führte von Meersburg (Töbele) über den Höhenweg nach Hagnau, Immenstaad und auf dem Höhenrücken des Hinterlands zurück durch viele Obstplantagen des Apfelkundewegs.

Nach angenehmer Fahrt in das historische Städtchen Meersburg startete man planmäßig gegen 10 Uhr beim Töbele. Es ging auf dem Weinkundeweg vorbei am Wetterkreuz und der Kriegsgräbergedenkstätte Lerchenberg in das gemütliche Winzerdorf Hagnau. Nach kurzer Pause am Landesteg ging es weiter zum Hafen Kirchberg. Kurz darauf zeigte sich auf sanfter Anhöhe das Schloss Kirchberg. Vorbei an privaten und staatlichen Weingütern erreichte man nach knapp drei Stunden Wanderzeit Immenstaad und genoss direkt am Ufer eines Badeplatzes das wohlverdiente Vesper mit herrlichem Blick auf den See und auf die dominanten Berge Säntis und Altmann. Gut gestärkt ging es weiter zum längsten Landesteg des Bodensees in Immenstaad, wo die erste mögliche Abkürzung – mit dem Schiff nach Meersburg zurück – bestand. Erfreulich, alle Wanderfreunde marschierten gerne weiter zum zweiten Schloss der Tour – Hersberg. Auf dem Apfelkundeweg gelangte man zur höchsten Erhebung Hochberg (454 Meter) mit herrlichem Rund-um-Blick und weiter durch Apfelplantagen zur Kirche St. Oswald und Otmar in Frenkenbach.

Um die angekündigte Genusswanderung vollends zum Genuss werden zu lassen, wurde leicht abwärts gehend wieder Hagnau angesteuert, um dort im Café Seeblick bei Kaffee und Kuchen mit Blick zum See einzukehren. Die Gruppe war danach wieder ausgeruht und gestärkt, so dass alle bei abwechselnd sonnigem und bewölktem Himmel am Uferweg entlang weiter wanderten bis zur Haltnau. Der letzte steile Aufstieg durch die Weinreben zum Wetterkreuz und zurück zum Ausgangspunkt Töbele wurde gut gemeistert und man war stolz auf das gemeinsam Erlebte und Gesehene.