Schramberg In 312 Tagen geht’s los

Als Hansel und Feurenmoosgeister pünktlich um 18 Uhr aus der Grundschule schwärmten und im Takt des Musikvereins den Narrenmarsch juckten, klang aus vielen Kehlen das typische "Hoorig, hoorig isch dia Katz", um eine Brezel oder was Süßes zu ergattern. Unterdessen spielte der Musikverein unvermindert weiter und gab ein kleines Platzkonzert. Das Jammern und Heulen beim Verbrennen der Fasnetpuppe vor der alten Grundschule hielt sich in Grenzen. Vermutlich deshalb, weil einige Hästräger und Elferräte ausgerechnet haben, dass die nächste Fasnet schon in 312 Tagen wieder (mit dem Abstauben) beginnt.