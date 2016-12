Schramberg Immer ein verlässlicher Partner

Schramberg-Tennenbronn. Nach fast 40 Jahren in der Verwaltung der Gemeinde und des Stadtteils Tennenbronn wurde Ortsvorsteher Klaus Köser in den Ruhestand verabschiedet. Der voll besetzte katholische Pfarrsaal zeige die hohe Wertschätzung, die Klaus Köser in seinem Heimatort genieße, hob Oberbürgermeister Thomas Herzog hervor. Dabei sei er im Allgäu geboren und erst zur Ausbildung in der Verwaltung nach St. Georgen gekommen. Im November 1977 sei er als Kassenverwalter in der Gemeinde Tennenbronn eingestellt worden und später Hauptamtsleiter geworden. Nach der Eingemeindung im Jahr 2006 wurde Klaus Köser als Ortsvorsteher zum "Chef im Ring". Er habe seinen eigenen Anspruch erfüllt, Ansprechpartner für Gegner und Befürworter der Eingemeindung zu sein. Dabei sei er auch als Verbindungsmann zwischen Bürgern und Verwaltung ein verlässlicher und angenehmer Partner gewesen. So könnte der Ausgleich "5 zu 5" auch als die Quintessenz für sein berufliches Leben stehen. Wie als Torwart im Fußball sei es ihm in Tennenbronn gelungen, "seinen Kasten sauber zu halten".

Mit Klaus Köser "als Tennenbronner schlechthin" war es möglich, Fragen einfach mit gesundem Menschenverstand zu beantworten, betonte Personalrat Achim Ringwald. Mit einem raffinierten "Blues for Brass" unterstrichen die Bläser von Quintessenz sein Geschenk mit einfachen Blues-Harmonien von der neuesten CD der Rolling Stones. Ein solches Geschenk hätte vor 40 Jahren noch kein Betriebsrat einem Ortsvorsteher mit rotem Schleifchen überreicht.

In seiner beruflichen Sprache als Koch wünschte Thomas Ernst für den Ortschaftsrat, den Ruhestand als Dessert zu genießen und dankte für die schöne Zusammenarbeit.