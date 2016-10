Schramberg Im Schuhhäusle geht’s voran

Rat Jürgen Kaupp wollte wissen, ob mit dem aktuellen Beschluss verhindert werde, bei der Ausbauplanung der Kirchbergstraße noch etwas zu ändern. Ortsvorsteherin Claudia Schmid sagte, sie wisse von Bedenken, die Bürger zum Thema Kirchbergstraße an sie herangetragen hätten. Der Bebauungsplan für das erweiterte Wohngebiet Schuhhäusle sei ein Konstrukt für die Zukunft. Ob genau so gebaut werde wie vorgesehen, stehe auf einem anderen Blatt. Der Satzungsbeschluss habe nichts damit zu tun, ob der Gehweg an der Kirchbergstraße links oder rechts angelegt werde, so Schmid.

Zum weiteren Klärungsbedarf von Kaupp bezüglich der maximalen Gebäudehöhe von Flachdach-Häusern gab der Architekt Auskunft. Ortschaftsrat Michael Schneider hegt Bedenken, wenn zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen, die nicht im Plangebiet abgearbeitet werden können, weiterhin im Ökokonto "Pferschelwiesen" gebucht werden. "Dann gehen uns dort irgendwann die Flächen aus. Ich will verhindern, dass auch wir eines Tages im schwarzen Buch erscheinen wie Lauterbach", betonte Schneider. In Pferschelwiesen, beruhigte die Ortsvorsteherin, habe man noch einen Puffer. Künftig wolle die Politik da andere Wege gehen. Genaueres wisse sie aber noch nicht, so Schmid. Die jeweiligen Beschlüsse einschließlich des Satzungsbeschluss des Bebauungsplans mit den planerischen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften erfolgten einstimmig.